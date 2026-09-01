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AGENDA · Vandenesse

Bal Country Salle des fêtes Vandenesse

samedi 26 septembre 2026 · Salle des fêtes · Vandenesse

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Le Bourg
Ville
58290 Vandenesse
Département
Nièvre
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Vandenesse

Bal Country

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 13:30:00
fin : 2026-09-26 18:30:00

Date(s) :
2026-09-26

Bal Country Sur réservation.
À 14h à la salle des fêtes (le Bourg), ouverture des portes à 13h30.
Entrée 6 €. Restauration sur place.
Sur réservation auprès de Sonia 06 35 34 87 74 ou soniachevenels@hotmail.com   .

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 35 34 87 74  soniachevenels@hotmail.com

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English : Bal Country

L’événement Bal Country Vandenesse a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Rives du Morvan