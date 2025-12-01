Bal Country Villemandeur

Bal Country

Rue de la Surandière Villemandeur Loiret

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Bal Country

Workshop par Agnès GAUTHIER, exposant Cowboys Dancers, buvette, rougail saucisse, riz pilaf (sur réservation), sandwichs, pâtisseries… (pique-niques privés interdits) 7 .

Rue de la Surandière Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 36 50 57

English :

Country Ball

German :

Country-Ball

Italiano :

Ballo di campagna

Espanol :

Baile de campo

