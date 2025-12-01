Bal Country Villemandeur
Bal Country Villemandeur samedi 13 décembre 2025.
Bal Country
Rue de la Surandière Villemandeur Loiret
Tarif : 7 – 7 – EUR
Début : 2025-12-13 14:00:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Workshop par Agnès GAUTHIER, exposant Cowboys Dancers, buvette, rougail saucisse, riz pilaf (sur réservation), sandwichs, pâtisseries… (pique-niques privés interdits) 7 .
Rue de la Surandière Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 86 36 50 57
English :
Country Ball
German :
Country-Ball
Italiano :
Ballo di campagna
Espanol :
Baile de campo
