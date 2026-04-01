Bal dansant Mouy

Mouy

Bal dansant

15 Rue Cassini Mouy Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 14:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

UN APRÈS-MIDI QUI VA VOUS FAIRE VIBRER À MOUY !

Le 26 avril 2026, le Théâtre de Mouy vous ouvre ses portes pour un moment unique placé sous le signe de la musique et du partage

Le collectif GALIANE vous embarque pour un après-midi chantant et dansant de 14h à 18h

Une ambiance chaleureuse, des rythmes entraînants et des artistes passionnés réunis pour vous faire passer un moment inoubliable !

Sur scène

– Fabrice Helias (contrebasse)

– Patrick Descamps (accordéon)

– Pascal Robert (batterie)

– Kristel Famelart (chant)

Que vous soyez amateur de musique, danseur dans l’âme ou simplement curieux… cet événement est fait pour vous !

Tarifs

– 10€ (adulte)

– 6€ (-16 ans)

Lieu Théâtre de Mouy

Date 26 avril 2026

Horaire 14h ? 18h

Réservations

– HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-mouy/evenements/bal-dansant-1

– 06 22 71 35 29

– Sur place auprès de Mr Fouquerant

Places limitées — pensez à réserver rapidement !

Invitez vos amis, partagez l’événement et venez vivre un moment festif au théâtre !

UN APRÈS-MIDI QUI VA VOUS FAIRE VIBRER À MOUY !

Le 26 avril 2026, le Théâtre de Mouy vous ouvre ses portes pour un moment unique placé sous le signe de la musique et du partage

Le collectif GALIANE vous embarque pour un après-midi chantant et dansant de 14h à 18h

Une ambiance chaleureuse, des rythmes entraînants et des artistes passionnés réunis pour vous faire passer un moment inoubliable !

Sur scène

– Fabrice Helias (contrebasse)

– Patrick Descamps (accordéon)

– Pascal Robert (batterie)

– Kristel Famelart (chant)

Que vous soyez amateur de musique, danseur dans l’âme ou simplement curieux… cet événement est fait pour vous !

Tarifs

– 10€ (adulte)

– 6€ (-16 ans)

Lieu Théâtre de Mouy

Date 26 avril 2026

Horaire 14h ? 18h

Réservations

– HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-mouy/evenements/bal-dansant-1

– 06 22 71 35 29

– Sur place auprès de Mr Fouquerant

Places limitées — pensez à réserver rapidement !

Invitez vos amis, partagez l’événement et venez vivre un moment festif au théâtre ! .

15 Rue Cassini Mouy 60250 Oise Hauts-de-France +33 067383514 theatremouy@orange.fr

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English :

AN AFTERNOON TO THRILL MOUY!

On April 26, 2026, the Théâtre de Mouy opens its doors to you for a unique moment of music and sharing

The GALIANE collective invites you to join them for an afternoon of singing and dancing from 2pm to 6pm

A warm ambience, lively rhythms and passionate performers come together to give you an unforgettable time!

On stage

? Fabrice Helias (double bass)

? Patrick Descamps (accordion)

? Pascal Robert (drums)

? Kristel Famelart (vocals)

Whether you’re a music lover, a dancer at heart or simply curious, this is the event for you!

Price

? 10? (adults)

? 6? (under 16)

Location: Théâtre de Mouy

Date: April 26, 2026

Schedule: 2 pm to 6 pm

Bookings

? HelloAsso https://www.helloasso.com/associations/theatre-de-mouy/evenements/bal-dansant-1

? 06 22 71 35 29

? On site with Mr Fouquerant

Places are limited, so book early!

Invite your friends, share the event and enjoy a festive moment at the theater!

L’événement Bal dansant Mouy a été mis à jour le 2026-04-11 par Oise Tourisme