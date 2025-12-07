Bal dansant La Crèmaillère Spézet
Bal dansant La Crèmaillère Spézet dimanche 7 décembre 2025.
Bal dansant
La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 12:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Rendez-vous à la Crémaillère à Spézet le 07 décembre pour un bal dansant.
> repas dansant à partir de 12h à 19h
> le bal de 14h30 à 19h
> réservation obligatoire pour le repas
06 48 35 93 42
02 98 73 46 80 .
La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet 29540 Finistère Bretagne +33 2 98 73 46 80
English :
L’événement Bal dansant Spézet a été mis à jour le 2025-12-04 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou