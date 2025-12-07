Bal dansant La Crèmaillère Spézet

Bal dansant

La Crèmaillère 2 Rue du Général de Gaulle Spézet Finistère

Début : 2025-12-07 12:00:00

fin : 2025-12-07

2025-12-07

Rendez-vous à la Crémaillère à Spézet le 07 décembre pour un bal dansant.

> repas dansant à partir de 12h à 19h

> le bal de 14h30 à 19h

> réservation obligatoire pour le repas

06 48 35 93 42

02 98 73 46 80 .

