BAL D’ANTAN Résidence Montana Le Mans

BAL D’ANTAN

Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans Sarthe

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-12 14:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

La maison Montana, au Mans, a le plaisir de vous convier à un Bal d’Antan, organisé en compagnie du groupe Les Danses du Second Empire.

Plongez dans l’atmosphère raffinée du XIX? siècle en découvrant et en apprenant des danses d’époque, dans un cadre empreint de grâce et de convivialité. L’occasion idéale de revêtir vos plus belles tenues de bal robes élégantes, costumes raffinés et accessoires chics seront à l’honneur.

Rendez-vous le jeudi 12 février à partir de 14h30.

L’entrée est fixée à 5 euros, incluant un tea-time offert.

Nous serons ravis de vous accueillir pour partager ensemble un après-midi placé sous le signe de l’élégance et de la tradition. .

Résidence Montana 40 Rue Prémartine Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire +33 2 52 99 14 00 accueil.lemans@residences-montana.com

