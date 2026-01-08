Bal dantzaldi

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

2026-02-08

Bal Dantzaldi animé par Biak et organisé par Arinki. .

Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 31 31 85

English : Bal dantzaldi

L’événement Bal dantzaldi Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Pays Basque