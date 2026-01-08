Bal dantzaldi Saint-Étienne-de-Baïgorry
Bal dantzaldi Saint-Étienne-de-Baïgorry dimanche 8 février 2026.
Bal dantzaldi
Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-08
2026-02-08
Bal Dantzaldi animé par Biak et organisé par Arinki. .
Salle Plaza Xoko Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 31 31 85
English : Bal dantzaldi
L’événement Bal dantzaldi Saint-Étienne-de-Baïgorry a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme Pays Basque