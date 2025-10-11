Bal d’Automne à La Roche-Chalais La Roche-Chalais

La Roche-Chalais Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11

Date(s) :
2025-10-11

Samedi 11 Octobre, soirée APEL  « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » à la salle de spectacle.
Contact : aplscja24@gmail.com
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine   apelscja24@gmail.com

English : Bal d’Automne à La Roche-Chalais

Saturday October 11, APEL evening « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » at the auditorium.
Contact: aplscja24@gmail.com

German : Bal d’Automne à La Roche-Chalais

Samstag, 11. Oktober, APEL-Abend « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » in der Aula.
Kontakt: aplscja24@gmail.com

Italiano :

Sabato 11 ottobre, serata APEL « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » presso l’auditorium.
Contatto: aplscja24@gmail.com

Espanol : Bal d’Automne à La Roche-Chalais

Sábado 11 de octubre, APEL « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » velada en el auditorio.
Contacto: aplscja24@gmail.com

