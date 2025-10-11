Bal d’Automne à La Roche-Chalais La Roche-Chalais
La Roche-Chalais Dordogne
Samedi 11 Octobre, soirée APEL « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » à la salle de spectacle.
Contact : aplscja24@gmail.com
La Roche-Chalais 24490 Dordogne Nouvelle-Aquitaine apelscja24@gmail.com
English : Bal d’Automne à La Roche-Chalais
Saturday October 11, APEL evening « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » at the auditorium.
Contact: aplscja24@gmail.com
German : Bal d’Automne à La Roche-Chalais
Samstag, 11. Oktober, APEL-Abend « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » in der Aula.
Kontakt: aplscja24@gmail.com
Italiano :
Sabato 11 ottobre, serata APEL « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » presso l’auditorium.
Contatto: aplscja24@gmail.com
Espanol : Bal d’Automne à La Roche-Chalais
Sábado 11 de octubre, APEL « BAL AUTOMNE DES ECOLES PRIVEES » velada en el auditorio.
Contacto: aplscja24@gmail.com
