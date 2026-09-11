UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Soulomès

Bal d’automne à Soulomès Soulomès

samedi 24 octobre 2026 · Soulomès

Bal d’automne à Soulomès Soulomès

Informations pratiques

Début
samedi 24 octobre 2026
Fin
samedi 24 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Ville
46240 Soulomès
Département
Lot
Tarif
Participation libre

Soulomès

Bal d’automne à Soulomès

Soulomès Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2026-10-24

Date(s) :
2026-10-24

Le Comité des fêtes de Soulomès propose un bal ouvert à tous !

Le Comité des fêtes de Soulomès propose un bal ouvert à tous !

  .

Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 80 65 10 45 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Soulomès Festival Committee is offering a ball open to all!

L’événement Bal d’automne à Soulomès Soulomès a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Labastide-Murat

À voir aussi à Soulomès (Lot)