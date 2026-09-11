AGENDA · Soulomès
Bal d’automne à Soulomès Soulomès
samedi 24 octobre 2026 · Soulomès
Informations pratiques
Soulomès
Bal d’automne à Soulomès
Soulomès Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 21:00:00
fin : 2026-10-24
Date(s) :
2026-10-24
Le Comité des fêtes de Soulomès propose un bal ouvert à tous !
Le Comité des fêtes de Soulomès propose un bal ouvert à tous !
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Soulomès 46240 Lot Occitanie +33 6 80 65 10 45
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English :
The Soulomès Festival Committee is offering a ball open to all!
L’événement Bal d’automne à Soulomès Soulomès a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Labastide-Murat
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