Bal d’automne Saint-Jean-Delnous
Bal d’automne Saint-Jean-Delnous samedi 22 novembre 2025.
Bal d’automne
Saint-Jean-Delnous Aveyron
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
prix repas
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Une soirée d’anthologie !! organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Jean-Delnous
Le principe est simple
Cette année, dès 19h repas à table avec au menu salade, charcuterie, soupe au fromage, roquefort, fouace, café pour 14€.
Pas besoin de réserver mais les places sont limitées organisé par le comité des fêtes de Saint-Jean-Delnous.
Soirée ambiancée par Duonivo qui ouvrera le bal vers 21h et sera suivi du DJ Kevin Sevilla produit par le Podium Fury.
Alors n’hésite plus et viens avec tous tes potes à la salle des fêtes de Saint Jean Delnous pour une soirée mémorable !! .
Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie
English :
An anthology evening!! organized by the Comité des Fêtes de Saint-Jean-Delnous
German :
Ein Abend der Anthologie!!! organisiert vom Festkomitee von Saint-Jean-Delnous
Italiano :
Una serata antologica organizzata dal Comitato del Festival di Saint-Jean-Delnous
Espanol :
Velada antológica organizada por el Comité de Fiestas de Saint-Jean-Delnous
L’événement Bal d’automne Saint-Jean-Delnous a été mis à jour le 2025-10-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)