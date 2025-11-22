Bal d’automne Saint-Jean-Delnous

Bal d’automne

Une soirée d’anthologie !! organisée par le Comité des Fêtes de Saint-Jean-Delnous

Le principe est simple

Cette année, dès 19h repas à table avec au menu salade, charcuterie, soupe au fromage, roquefort, fouace, café pour 14€.

Pas besoin de réserver mais les places sont limitées organisé par le comité des fêtes de Saint-Jean-Delnous.

Soirée ambiancée par Duonivo qui ouvrera le bal vers 21h et sera suivi du DJ Kevin Sevilla produit par le Podium Fury.

Alors n’hésite plus et viens avec tous tes potes à la salle des fêtes de Saint Jean Delnous pour une soirée mémorable !! .

Saint-Jean-Delnous 12170 Aveyron Occitanie

English :

An anthology evening!! organized by the Comité des Fêtes de Saint-Jean-Delnous

German :

Ein Abend der Anthologie!!! organisiert vom Festkomitee von Saint-Jean-Delnous

Italiano :

Una serata antologica organizzata dal Comitato del Festival di Saint-Jean-Delnous

Espanol :

Velada antológica organizada por el Comité de Fiestas de Saint-Jean-Delnous

