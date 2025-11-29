Bal de Bréry Domblans
Bal de Bréry
Bréry Domblans Jura
Le Bal de Bréry, c’est un événement pour danser évidemment ! Mais, c’est aussi un parfait prétexte pour inventer, transmettre… En l’automne, les fleurs de l’été deviennent des bouquets de graines essaimés à tous les vents. Voilà qui illustre ce qui nous occupe, au bal comme tout le reste de l’année imaginer et construire un futur qui nous plait pour la ruralité ! .
Bréry Domblans 39210 Jura Bourgogne-Franche-Comté com@lecolombierdesarts.fr
