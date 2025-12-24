Bal de Carnaval aux Docks: RADIO TUTTI + MAQX + LA GRANJA, Cahors

Bal de Carnaval aux Docks: RADIO TUTTI + MAQX + LA GRANJA

La Granja et Les Docks ont concocté un bal de carnaval bondissant dont vous vous souviendrez longtemps ! En compagnie du groupe phénomène RADIO TUTTI en tournée avec son troisième album Twang Club. En deux mots, le décor est posé et personne n’en connaît encore les limites. Il est suffisamment vaste pour accueillir la foule bigarrée des danseur.se.s avides d’un nouveau bal folk 2.0 ! A leurs côtés, le redoutable duo MaqX (musique trad post-apocalyptique) associe instruments traditionnels et machines électroniques pour créer un espace musical bien ancré dans le 3ème millénaire. A l’inter-plateau, musicien-ne-s de La Granja et élèves du Conservatoire s’assureront de conserver le bal à bonne température. Un seul mot d’ordre venez déguisés, masqués, lainés, ce soir on célèbre le Pastoralisme ! .

430 allée des Soupirs Cahors 46000 Lot Occitanie +33 5 65 24 13 60 contact@lesdocks-cahors.fr

La Granja and Les Docks have concocted a bouncy carnival ball you’ll long remember! With phenomenon band RADIO TUTTI on tour with their third album: Twang Club

