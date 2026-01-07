Bal de Carnaval des enfants Hombourg-Haut
Bal de Carnaval des enfants Hombourg-Haut dimanche 15 février 2026.
Bal de Carnaval des enfants
10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15 18:00:00
Date(s) :
2026-02-15
Organisé par L’association Les Amis du Carnaval d’Antan de Hombourg-Haut. Venez nombreux vous amuser avec DJ PRO ANIMATION toute l’après-midi ! Entrée libre.Enfants
0
10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 7 78 79 92 69
English :
Organized by Les Amis du Carnaval d’Antan de Hombourg-Haut. Come and have fun with DJ PRO ANIMATION all afternoon! Free admission.
L’événement Bal de Carnaval des enfants Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH