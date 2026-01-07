Bal de Carnaval des enfants

10 rue du stade Hombourg-Haut Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2026-02-15 14:30:00

fin : 2026-02-15 18:00:00

2026-02-15

Organisé par L’association Les Amis du Carnaval d’Antan de Hombourg-Haut. Venez nombreux vous amuser avec DJ PRO ANIMATION toute l’après-midi ! Entrée libre.Enfants

10 rue du stade Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 7 78 79 92 69

English :

Organized by Les Amis du Carnaval d’Antan de Hombourg-Haut. Come and have fun with DJ PRO ANIMATION all afternoon! Free admission.

L’événement Bal de Carnaval des enfants Hombourg-Haut a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH