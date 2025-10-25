Bal de Carnaval des Grillons à Bégoux Cahors

Bal de Carnaval des Grillons à Bégoux Cahors samedi 14 février 2026.

Cahors Lot

Tarif : – –

Début : 2026-02-14 17:30:00
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Initiation aux danses de bal et bal traditionnel, organisés par Los grelhs carcinols
Initiation aux danses de bal et bal traditionnel, organisés par Los grelhs carcinols   .

Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 71 47 67 98 

English :

Introduction to ballroom dancing and traditional dancing, organized by Los grelhs carcinols

German :

Einführung in Balltänze und traditioneller Ball, organisiert von Los grelhs carcinols

Italiano :

Introduzione al ballo da sala e alle danze tradizionali, a cura di Los grelhs carcinols

Espanol :

Iniciación a los bailes de salón y tradicionales, organizado por Los grelhs carcinols

L’événement Bal de Carnaval des Grillons à Bégoux Cahors a été mis à jour le 2025-10-25 par OT Cahors Vallée du Lot