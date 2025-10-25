Bal de Carnaval des Grillons à Bégoux Cahors
Bal de Carnaval des Grillons à Bégoux Cahors samedi 14 février 2026.
Bal de Carnaval des Grillons à Bégoux
Cahors Lot
Début : 2026-02-14 17:30:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Initiation aux danses de bal et bal traditionnel, organisés par Los grelhs carcinols
Cahors 46000 Lot Occitanie +33 6 71 47 67 98
English :
Introduction to ballroom dancing and traditional dancing, organized by Los grelhs carcinols
German :
Einführung in Balltänze und traditioneller Ball, organisiert von Los grelhs carcinols
Italiano :
Introduzione al ballo da sala e alle danze tradizionali, a cura di Los grelhs carcinols
Espanol :
Iniciación a los bailes de salón y tradicionales, organizado por Los grelhs carcinols
L’événement Bal de Carnaval des Grillons à Bégoux Cahors a été mis à jour le 2025-10-25 par OT Cahors Vallée du Lot