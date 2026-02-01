Bal de carnaval des jeunes agriculteurs

21 route de la Schlucht Soultzeren Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21

Le Bal de Carnaval des Jeunes Agriculteurs de la Vallée de Munster est un rendez-vous festif incontournable de l’hiver, où convivialité et traditions locales se mêlent dans une ambiance chaleureuse. Organisé à la salle des fêtes de Soultzeren, l’événement invite habitants et visiteurs à partager une soirée haute en couleurs, placée sous le signe du déguisement et de la bonne humeur.

Dès 20h30, l’orchestre anime la piste de danse avec des rythmes entraînants jusqu’à 23h, avant de laisser place à un DJ qui prolongera la fête jusque tard dans la nuit. Sur place, une buvette permet de profiter pleinement de la soirée autour d’un verre entre amis ou en famille.

Accessible à tous, le bal propose une entrée à tarif préférentiel pour les participants costumés (8 € déguisé, 10 € non déguisé), encourageant chacun à se prêter au jeu du carnaval.

Une soirée festive et authentique à ne pas manquer pour vivre l’esprit du carnaval dans la Vallée de Munster. .

21 route de la Schlucht Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 29 66 50 81 ja68@orange.fr

English :

The Jeunes Agriculteurs de la Vallée de Munster Carnival Ball is a not-to-be-missed winter festive event, where conviviality and local traditions come together in a warm atmosphere.

L’événement Bal de carnaval des jeunes agriculteurs Soultzeren a été mis à jour le 2026-02-11 par Office de tourisme de la vallée de Munster