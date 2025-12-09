Bal de carnaval Masevaux-Niederbruck
Bal de carnaval Masevaux-Niederbruck samedi 28 mars 2026.
Bal de carnaval
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Venez fêter carnaval lors du bal de carnaval animé par l’orchestre L’Evolutive. .
Rue du Stade Masevaux-Niederbruck 68290 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99
English :
L’événement Bal de carnaval Masevaux-Niederbruck a été mis à jour le 2025-12-05 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach