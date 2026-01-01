Bal de carnaval Porcelette
Bal de carnaval Porcelette samedi 31 janvier 2026.
Bal de carnaval
11 rue de Saint-Avold Porcelette Moselle
Tarif : – – EUR
14
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-31 21:00:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
L’Harmonie municipale organise son traditionnel bal de carnaval. Animation assurée par Juke Box Live. Sur le thème strass et paillettes.Tout public
14 .
11 rue de Saint-Avold Porcelette 57890 Moselle Grand Est +33 6 04 02 71 23
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Harmonie municipale organizes its traditional Carnival Ball. Entertainment by Juke Box Live. Theme: rhinestones and glitter.
L’événement Bal de carnaval Porcelette a été mis à jour le 2026-01-09 par OT SAINT AVOLD COEUR DE MOSELLE