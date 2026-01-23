Bal de carnaval Rouffach
Bal de carnaval Rouffach samedi 7 mars 2026.
Bal de carnaval
Rue du Stade Rouffach Haut-Rhin
Début : Samedi 2026-03-07 19:00:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Fêtez carnaval en grand style avec le bal masqué animé par l’Orchestre Challenger. Au programme élection de la reine et concours de travesti. Petite restauration sur place. Interdit aux -16 ans non accompagnés.
Fêtez carnaval en grand style lors de cette soirée animée par l'Orchestre Challenger. Au programme bal masqué, concours de travesti et musique de fête, ambiance garantie ! Petite restauration sur place.
Accès interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés. .
Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 03 00
English :
Celebrate Carnival in style with a masquerade ball hosted by the Orchestre Challenger. On the program: election of the queen and transvestite contest. Light refreshments on site. No unaccompanied children under 16.
