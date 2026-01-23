Bal de carnaval Rouffach

Bal de carnaval

Fêtez carnaval en grand style avec le bal masqué animé par l’Orchestre Challenger. Au programme élection de la reine et concours de travesti. Petite restauration sur place. Interdit aux -16 ans non accompagnés.

Accès interdit aux enfants de moins de 16 ans non accompagnés. .

Rue du Stade Rouffach 68250 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 03 00

Celebrate Carnival in style with a masquerade ball hosted by the Orchestre Challenger. On the program: election of the queen and transvestite contest. Light refreshments on site. No unaccompanied children under 16.

