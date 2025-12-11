Bal de Carnaval Saint-Amarin
Bal de Carnaval Saint-Amarin samedi 7 février 2026.
Bal de Carnaval
Place des Diables bleus Saint-Amarin Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-02-07 18:00:00
fin : 2026-02-07 01:00:00
Date(s) :
2026-02-07
Président Jérémy SCHMIDT .
Place des Diables bleus Saint-Amarin 68550 Haut-Rhin Grand Est +33 6 85 28 59 68
English :
L’événement Bal de Carnaval Saint-Amarin a été mis à jour le 2025-12-11 par Office de tourisme des Hautes Vosges d’Alsace Vallée de Saint-Amarin