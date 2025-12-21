Bal de carnaval

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17 19:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Une soirée festive et conviviale placée sous le signe du carnaval, mêlant musique, animations et bonne humeur, avec un moment phare l’élection de la Reine du Carnaval.

Cette soirée de carnaval promet une ambiance festive et chaleureuse, portée par la musique et les animations. L’élection de la Reine du Carnaval constitue le temps fort de l’événement, célébrant l’esprit carnavalesque, la convivialité et le plaisir de faire la fête ensemble. .

5 rue de la Grande Armée Willer-sur-Thur 68760 Haut-Rhin Grand Est +33 6 62 21 41 34 lesrebellesdelathur@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A festive evening of carnival, music, entertainment and fun, with a highlight: the election of the Carnival Queen.

L’événement Bal de carnaval Willer-sur-Thur a été mis à jour le 2025-12-21 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay