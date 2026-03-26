Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien Salle de l’Espace des Moulins Saint-Symphorien

Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien

Salle de l’Espace des Moulins 140 Route de Niort Saint-Symphorien Deux-Sèvres

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Les musiciens des Virounoux d’au Bief et de Dactrad s’associent pour célébrer la Saint-Patrick. Ils proposent un après‑midi convivial et festif, dédié à tous les amateurs de danses traditionnelles. .

Salle de l’Espace des Moulins 140 Route de Niort Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 60 64 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien

L’événement Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin