Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien Salle de l’Espace des Moulins Saint-Symphorien
Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien Salle de l’Espace des Moulins Saint-Symphorien dimanche 29 mars 2026.
Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien
Salle de l’Espace des Moulins 140 Route de Niort Saint-Symphorien Deux-Sèvres
Tarif : 9 – 9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Les musiciens des Virounoux d’au Bief et de Dactrad s’associent pour célébrer la Saint-Patrick. Ils proposent un après‑midi convivial et festif, dédié à tous les amateurs de danses traditionnelles. .
Salle de l’Espace des Moulins 140 Route de Niort Saint-Symphorien 79270 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 60 64 54
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English : Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien
L’événement Bal de danses traditionnelles à Saint-Symphorien Saint-Symphorien a été mis à jour le 2026-03-24 par OT Niort Marais Poitevin
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