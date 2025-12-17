Bal de Fin d’Année au Nom de Zeus Perros-Guirec
Bal de Fin d’Année au Nom de Zeus Perros-Guirec mercredi 31 décembre 2025.
Bal de Fin d’Année au Nom de Zeus
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Bal de Fin d’Année à Nom de Zeus avec Dom Dom aux platines !
5€/personne + 1 shooter offert
3€/sur réservation
Entrée offerte au duo cavalier cavalière
La soirée durera jusquà 7h, mets-toi sur ton 31 ! .
45 boulevard Joseph Le Bihan Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 82 06 87 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Bal de Fin d’Année au Nom de Zeus Perros-Guirec a été mis à jour le 2025-12-15 par Office de tourisme de Perros-Guirec