Bal de fin d’année Chez Tatie Granville
Bal de fin d’année Chez Tatie Granville mardi 30 décembre 2025.
Bal de fin d’année
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche
Début : 2025-12-30 15:00:00
fin : 2025-12-30 17:00:00
2025-12-30
Au programme du Bal de fin d’année de la danse, des jeux, des paillettes et un goûter aux couleurs des fêtes !
Tu peux venir avec tes habits de fête, tes paillettes ou déguisé.e !
A partir de 3 ans.
Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .
Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com
