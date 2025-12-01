Bal de fin d’année Chez Tatie Granville

Bal de fin d’année

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville Manche

Début : 2025-12-30 15:00:00

fin : 2025-12-30 17:00:00

2025-12-30

Au programme du Bal de fin d’année de la danse, des jeux, des paillettes et un goûter aux couleurs des fêtes !

Tu peux venir avec tes habits de fête, tes paillettes ou déguisé.e !

A partir de 3 ans.

Réservation en ligne: www.cheztatiegranville.com .

Chez Tatie 9 Rue du Docteur Letourneur Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

