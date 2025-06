Bal de fin d’année musiques traditionnelles Bourges 25 juin 2025 18:30

Les classes de cornemuse et vielle, l’atelier musiques du monde « Avaricum Orkestar » et différents ensembles musicaux du Conservatoire de Bourges.

Venez découvrir, danser et passer un moment agréable et musical. .

21 Rue Victor Hugo

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60

Bagpipe and hurdy-gurdy classes, the « Avaricum Orkestar » world music workshop and various musical ensembles from the Conservatoire de Bourges.

Die Dudelsack- und Drehleierklassen, der Weltmusik-Workshop « Avaricum Orkestar » und verschiedene Musikensembles des Konservatoriums von Bourges.

I corsi di cornamusa e ghironda, il laboratorio di world music « Avaricum Orkestar » e vari ensemble musicali del Conservatorio di Bourges.

Las clases de gaita y zanfona, el taller de músicas del mundo « Avaricum Orkestar » y diversos conjuntos musicales del Conservatorio de Bourges.

