Bal de La Bouèze #4 Salle de La Cité Rennes Vendredi 7 novembre, 19h00 Ille-et-Vilaine

Fest-Noz dans le cadre de l’after-Yaouank avec Louise et Prune Hamon-Merand, Lemoine / Couchoux, Création Banjo, Cèd Malaonaï, Trio des Champs, Ivan Rajalu et la Bande de Clarinettes de La Bouèze

Au programme cette année :

Louise et Prune Hamon-Merand – Chant

Duo Lemoine / Couchoux – Accordéon / Banjo

Création Banjo – création spéciale sur le répertoire de Haute-Bretagne

Cédric Malaunais – Veuze dans la ronde

Trio des Champs – Accordéon / Clarinette / Vielle à roue / Chant

Ivan Rajalu – Solo Accordéon

Bande de Clarinettes de La Bouèze

Entrée 8 euros – Gratuit – de 18 ans

Buvette et restauration sur place

Depuis sa création en 1979, La Bouèze s’est donnée pour objectif de promouvoir les traditions orales de Haute-Bretagne – musique, chant, conte & danse.

L’association rayonne sur la partie nord du pays gallo : Pays de Rennes, Pays de Fougères, Pays de Vitré, Pays de Saint-Malo et Pays de Dinan. Ses activités portent principalement sur l’enseignement de la musique et du chant traditionnels, l’animation à travers l’organisation d’évènements et la valorisation de la matière collectée depuis sa création. Son fond documentaire est constitué de milliers d’airs de musique et chants traditionnels, de contes et d’histoires enregistrés rassemblés grâce au travail de recherche et de collecte mené sur le terrain par de nombreux bénévoles.

La Bouèze a également participé à de nombreuses publications (cartes postales, livres-photos, livres-CD, films documentaires…) et possède une bibliothèque d’ouvrages et d’éditions sonores consacrés à l’étude des traditions orales.

Ces documents sont consultables sur demande à la Ferme des Gallets – Centre de documentation dédié à la culture gallèse.

Une partie est également accessible en ligne depuis la base de données de Dastum dont La Bouèze est un pôle associé : Dastumédia.

La Bouèze développe ses activités autour de 3 grandes axes :

TRANSMETTRE

Des cours et ateliers de musique et chants traditionnels sont dispensés dans une dizaine de communes d’Ille-et-Vilaine et des Côtes-d’Armor. L’enseignement s’appuie sur la transmission orale du répertoire de Haute-Bretagne ; la connaissance du solfège n’est pas obligatoire. Les séances – principalement collectives – sont ouvertes à tous les âges et niveaux. L’association organise également des stages en partenariat avec d’autres associations et intervient auprès des jeunes dans le cadre scolaire et périscolaire. Depuis 2022, elle est à l’initiative de la mise en place d’un cycle de formation intitulé « Transmettre la tradition orale de Haute-Bretagne » (avec Culture Lab 29).

ANIMER

La transmission des traditions orales passe aussi par l’animation. La Bouèze propose tout au long de l’année de nombreuses occasions aux élèves et adhérents musiciens de jouer, chanter et danser ensemble : veillées, concerts, bals et festoù noz, balades contées et chantées, soirée-rencontre autour du collectage, etc. Les animations sont organisées dans les communes où l’association est implantée, en partenariat avec les structures locales. Chaque année, La Bouèze organise ou participe également à des festivals : Sevenadur (Rennes 35), FestiBal de Plorec-sur-Arguenon (22), Va Y Availles du Bruit (Availles-sur-Seiche 35), Yaouank (Rennes 35).

VALORISER

L’objectif de La Bouèze est de rendre accessible la matière culturelle collectée par l’association à un public le plus large possible. Cela passe par la mise en place d’une Chaîne YouTube, l’ouverture d’un Centre de Documentation sur la Culture Gallèse (en partenariat avec Dastum dont l’association est pôle associé), l’édition et le soutien à la création de livres et CD et l’organisation de rencontres.

Siège Social de l’association :

Ferme des Gallets – Quartier des Longs-Champs

26 avenue Pierre Donzelot 35700 Rennes

Accès Bus C1 Arrêt Donzelot ou Gallet – Metro Ligne B Arrêt Beaulieu-Université

Permanence téléphonique et accueil :

Lundi, mardi et jeudi de 10h à 16h (hors vacances scolaires)

Tél. : 02 23 20 59 14 – [contact@laboueze.bzh](mailto:contact@laboueze.bzh)

Salle de La Cité 10 Rue Saint-Louis, 35000 Rennes Centre Rennes 35706 Ille-et-Vilaine