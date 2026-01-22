Bal de la Chandeleur Salle des Fêtes Bourg-du-Bost

Bal de la Chandeleur

Salle des Fêtes Le Bourg Bourg-du-Bost Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Réservez votre après-midi pour venir vous détendre et vous amuser, avec une initiation aux danses traditionnelles et un bal animé par Gilles DeBecdelièvre. Ouvert à tous.

Salle des Fêtes Le Bourg Bourg-du-Bost 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 31 07 52

English : Bal de la Chandeleur

Reserve your afternoon to come and relax and have fun, with an introduction to traditional dances and a ball hosted by Gilles DeBecdelièvre. Open to all.

