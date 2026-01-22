Bal de la Chandeleur Salle des Fêtes Bourg-du-Bost
Bal de la Chandeleur Salle des Fêtes Bourg-du-Bost dimanche 1 février 2026.
Bal de la Chandeleur
Salle des Fêtes Le Bourg Bourg-du-Bost Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-01
fin : 2026-02-01
Date(s) :
2026-02-01
Réservez votre après-midi pour venir vous détendre et vous amuser, avec une initiation aux danses traditionnelles et un bal animé par Gilles DeBecdelièvre. Ouvert à tous.
Réservez votre après-midi pour venir vous détendre et vous amuser, avec une initiation aux danses traditionnelles et un bal animé par Gilles DeBecdelièvre. Ouvert à tous. .
Salle des Fêtes Le Bourg Bourg-du-Bost 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 31 07 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Bal de la Chandeleur
Reserve your afternoon to come and relax and have fun, with an introduction to traditional dances and a ball hosted by Gilles DeBecdelièvre. Open to all.
L’événement Bal de la Chandeleur Bourg-du-Bost a été mis à jour le 2026-01-19 par Val de Dronne