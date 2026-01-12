Bal de la Chandeleur Parquet du tourbillon Oloron-Sainte-Marie
Bal de la Chandeleur Parquet du tourbillon Oloron-Sainte-Marie samedi 7 février 2026.
Parquet du tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 EUR
2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Le CCAS organise le bal de la Chandeleur avec Les Bourlingueurs.
Pâtisserie offerte. .
Parquet du tourbillon 18 Avenue Sadi Carnot Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 86 42
