Bal de la Conf’ : Bal trad & concerts festifs Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac
samedi 28 novembre 2026 · Maison Pour Tous La Couveuse · Chadrac
Informations pratiques
Chadrac
Bal de la Conf’ : Bal trad & concerts festifs
Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 17:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Le BAL de la Conf’ et de l’ADEAR, c’est le rendez-vous paysan convivial de la saison pour se rassembler, se rencontrer, partager du plaisir et de la joie autour de la danse et d’un bon repas.
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Maison Pour Tous La Couveuse 10 cours de la Liberté Chadrac 43770 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 05 40 99
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English :
The BAL organized by the Conf’ and the ADEAR is the season’s most welcoming gathering for farmers—a chance to come together, meet one another, and share fun and joy through dance and a good meal.
L’événement Bal de la Conf’ : Bal trad & concerts festifs Chadrac a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay
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