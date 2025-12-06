Bal de la Conf Bal Trad’ et concerts festifs irlandais Maison Pour Tous La Couveuse Chadrac

Maison Pour Tous La Couveuse 10 Cours de la Liberté Chadrac Haute-Loire

Début : 2025-12-06 17:00:00

Bal Trad’ et concerts festifs irlandais. Soirée de l’agriculture paysanne. Temps d’échanges, repas et soirée festive.

English :

Trad’ ball and festive Irish concerts. Farming evening. Time for exchanges, meal and festive evening.

German :

Bal Trad’ und festliche irische Konzerte. Abend der bäuerlichen Landwirtschaft. Zeit für Austausch, Essen und Festabend.

Italiano :

Ballo tradizionale e concerti irlandesi di festa. Serata dedicata all’agricoltura. Discussioni, pasto e serata di festa.

Espanol :

Baile tradicional y conciertos irlandeses festivos. Velada agrícola. Debates, comida y velada festiva.

