Bal de la fête nationale Crevant Domérat

Bal de la fête nationale Crevant Domérat dimanche 13 juillet 2025.

Bal de la fête nationale

Crevant 21 bis rue Frédéric Joliot-Curie Domérat Allier

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Les Amis de Crevant organise un bal de la fête nationale le 13 juillet à Domérat ! Venez profiter d’une soirée conviviale, festive et bien rythmée à la veille du 14 juillet !

Crevant 21 bis rue Frédéric Joliot-Curie Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 64 20 01

English :

Les Amis de Crevant are organizing a fête nationale ball on July 13 in Domérat! Come and enjoy a friendly, festive and rhythmic evening on the eve of July 14th!

German :

Les Amis de Crevant organisiert am 13. Juli in Domérat einen Ball zum Nationalfeiertag! Genießen Sie einen geselligen, festlichen und rhythmischen Abend am Vorabend des 14. Juli!

Italiano :

Gli Amis de Crevant organizzano una festa nazionale il 13 luglio a Domérat! Venite a godervi una serata conviviale, festosa e ritmata alla vigilia del 14 luglio!

Espanol :

Les Amis de Crevant organizan un baile nacional el 13 de julio en Domérat ¡Venga a disfrutar de una velada amistosa, festiva y rítmica en vísperas del 14 de julio!

