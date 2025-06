BAL DE LA FÊTE NATIONALE Saint-Geniès-de-Fontedit 13 juillet 2025 07:00

Hérault

BAL DE LA FÊTE NATIONALE 4 cours Napoléon Saint-Geniès-de-Fontedit Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-07-13

Date(s) :

2025-07-13

Dès 18h30 Spectacle 1001 LADIES sur la Place de Gaulle.

Tarif adulte 12€ Tarif enfant 6€ (-12ans).

Menu

Entrée tartare de courgettes à la feta, tomates, aneth. Plat Gardiane de taureau, riz pilaf. Fromage et dessert. Pensez à prendre vos assiettes et couverts.

Inscription avant le 03 juillet 2025 à la mairie, à la boulangerie, au bureau de tabac et à l’épicerie.

4 cours Napoléon

Saint-Geniès-de-Fontedit 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 36 22 05

English :

From 6:30pm: 1001 LADIES show on Place de Gaulle.

Adult price: 12? Children: 6? (under 12).

Menu

Starter: zucchini tartar with feta, tomatoes, dill. Main course: Gardiane of bull, rice pilaf. Cheese and dessert. Please bring your own plates and cutlery.

Registration before July 03, 2025 at the town hall, bakery, tobacconist’s and grocer’s.

German :

Ab 18:30 Uhr: Show 1001 LADIES auf dem Place de Gaulle.

Preis für Erwachsene: 12? Preis für Kinder: 6 (-12 Jahre).

Menü

Vorspeise: Zucchini-Tatar mit Feta, Tomaten, Dill. Gang: Gardiane vom Stier, Pilaw-Reis. Käse und Dessert. Denken Sie daran, Teller und Besteck mitzubringen.

Anmeldung bis zum 03. Juli 2025 im Rathaus, in der Bäckerei, im Tabakladen und im Lebensmittelgeschäft.

Italiano :

Dalle 18.30: spettacolo 1001 LADIES in Place de Gaulle.

Prezzo adulti: 12 euro Bambini: 6 euro (sotto i 12 anni).

Menu

Antipasto: tartare di zucchine con feta, pomodori e aneto. Piatto principale: Gardiane di toro, riso pilaf. Formaggio e dessert. Si prega di portare i propri piatti e posate.

Iscrizioni entro il 03 luglio 2025 presso il municipio, la panetteria, la tabaccheria e il negozio di alimentari.

Espanol :

A partir de las 18.30 h: espectáculo 1001 LADIES en la Place de Gaulle.

Precio para adultos: 12 euros Niños: 6 euros (menores de 12 años).

Menú

Entrante: tartar de calabacín con queso feta, tomate y eneldo. Plato principal: Gardiane de toro, arroz pilaf. Queso y postre. Se ruega traer platos y cubiertos propios.

Inscripciones antes del 03 de julio de 2025 en el ayuntamiento, la panadería, el estanco y el colmado.

L’événement BAL DE LA FÊTE NATIONALE Saint-Geniès-de-Fontedit a été mis à jour le 2025-06-23 par 34 OT AVANT-MONTS