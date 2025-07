Bal de la libération et marché gourmand Savignac-les-Églises

Bal de la libération et marché gourmand Savignac-les-Églises samedi 12 juillet 2025.

Bal de la libération et marché gourmand

plaine du gué, sous la halle Savignac-les-Églises Dordogne

Début : 2025-07-12

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Venez profiter de cette soirée 100% festive pour ce bal de la libération, avec un marché gourmand food trucks, buvette.

Des animations pour les enfants seront également proposées.

Venez en habits d’époque pour célébrer cet anniversaire !

Pour la restauration sur le marché, pensez à amener vos couverts.

Ambiance musicale assurée par Thierry Combeau. .

plaine du gué, sous la halle Savignac-les-Églises 24420 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 65 61 13

English :

Come and enjoy this 100% festive evening for this Liberation Ball, with a gourmet market: food trucks, refreshments.

There will also be entertainment for children.

Come dressed in period costume to celebrate this anniversary!

For food and drink at the market, remember to bring your own necks

German : Bal de la libération et marché gourmand

Genießen Sie diesen 100% festlichen Abend für diesen Befreiungsball mit einem Gourmet-Markt: Foodtrucks, Erfrischungsstände.

Es werden auch Animationen für Kinder angeboten.

Kommen Sie in historischen Kleidern, um diesen Jahrestag zu feiern!

Für die Verpflegung auf dem Markt denken Sie bitte daran, Ihre Hälse mitzubringen

Italiano :

Venite a godervi questa serata di festa al 100% per il Ballo della Liberazione, con un mercato gastronomico, food truck e rinfreschi.

Ci sarà anche un’animazione per bambini.

Venite in costume d’epoca per festeggiare questo anniversario!

Per il cibo e le bevande del mercato, ricordatevi di portare il vostro coupon

Espanol : Bal de la libération et marché gourmand

Venga a disfrutar de esta velada 100% festiva con motivo del Baile de la Liberación, con un mercado gourmet, food trucks y refrescos.

También habrá animación infantil.

¡Ven vestido de época para celebrar este aniversario!

Para la comida y bebida del mercado, recuerde traer su cup

L’événement Bal de la libération et marché gourmand Savignac-les-Églises a été mis à jour le 2025-07-08 par OT de Périgueux