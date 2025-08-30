Bal de la Libération Esplanade Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement

Bal de la Libération Esplanade Palais du Pharo Marseille 7e Arrondissement samedi 30 août 2025.

Bal populaire et exposition de véhicules d’époque de 18h30 à 20h30. Esplanade Palais du Pharo Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

La Ville de Marseille rendra hommage aux soldats qui ont permis sa libération en organisant un grand bal populaire.

81 ans après le débarquement en Provence et la bataille de Marseille du 28 août 1944, la Ville de Marseille rendra hommage aux soldats qui ont permis sa libération en organisant un grand bal gratuit.



Rendez-vous samedi 30 août de 18h30 à 20h30 pour un grand bal populaire animé par un orchestre sur l’esplanade du Palais du Pharo, lieu emblématique chargé d’histoire.



Huit véhicules et une vingtaine de personnes habillées d’époque, vous y donnent également rendez-vous. L’esplanade sera décorée aux couleurs bleu, blanc, rouge plongeant ainsi les participants de ce bal populaire célébrant la liberté retrouvée, au cœur de la mémoire française et marseillaise.



Une proposition de la Ville de Marseille dans le cadre de l’Été marseillais. .

Esplanade Palais du Pharo Boulevard Charles Livon Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The city of Marseille will be paying tribute to the soldiers who helped liberate the city with a large-scale ball.

German :

Die Stadt Marseille wird die Soldaten, die ihre Befreiung ermöglicht haben, mit einem großen Volksball ehren.

Italiano :

La città di Marsiglia renderà omaggio ai soldati che hanno contribuito alla liberazione della città organizzando un grande ballo per il pubblico.

Espanol :

La ciudad de Marsella rendirá homenaje a los soldados que ayudaron a liberar la ciudad organizando un gran baile para el público en general.

