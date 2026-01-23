Bal de la marine Espace Philippe-Auguste Vernon

Bal de la marine

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Le traditionnel bal de la Marine se déroulera à Vernon, le dimanche 15 février, à l’Espace Philippe Auguste, à partir de 14h30. L’animation sera assurée par Sévy Golden, pour un après-midi placé sous le signe de la danse et de la convivialité.

L’entrée est fixée à 18 € par personne. La réservation est obligatoire au 06 60 51 78 01. Un goûter sera servi à 16h. .

