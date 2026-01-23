Bal de la marine Espace Philippe-Auguste Vernon
Bal de la marine Espace Philippe-Auguste Vernon dimanche 15 février 2026.
Bal de la marine
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure
Début : 2026-02-15 14:30:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
Le traditionnel bal de la Marine se déroulera à Vernon, le dimanche 15 février, à l’Espace Philippe Auguste, à partir de 14h30. L’animation sera assurée par Sévy Golden, pour un après-midi placé sous le signe de la danse et de la convivialité.
L’entrée est fixée à 18 € par personne. La réservation est obligatoire au 06 60 51 78 01. Un goûter sera servi à 16h. .
Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 60 51 78 01
English : Bal de la marine
