Bal de la MJC Salle Pierre Lanoe Lamballe-Armor

Bal de la MJC Salle Pierre Lanoe Lamballe-Armor jeudi 30 octobre 2025.

Bal de la MJC

Salle Pierre Lanoe Rue Mouexigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-30 14:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-30

Participez au bal de la MJC ! .

Salle Pierre Lanoe Rue Mouexigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Bal de la MJC Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor