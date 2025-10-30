Bal de la MJC Salle Pierre Lanoe Lamballe-Armor
Bal de la MJC Salle Pierre Lanoe Lamballe-Armor jeudi 30 octobre 2025.
Bal de la MJC
Salle Pierre Lanoe Rue Mouexigné Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 14:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Participez au bal de la MJC ! .
Salle Pierre Lanoe Rue Mouexigné Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 31 96 37
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Bal de la MJC Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-10-06 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor