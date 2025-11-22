Bal de la Pêche à Arçay Arçay

Bal de la Pêche à Arçay Arçay samedi 22 novembre 2025.

Salle des Fêtes Arçay Vienne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-22

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Jumbalaya

Apéritif (kir)

Plat unique

Fromage

Tarte à la pomme

Organisé par l’Association Gardons la ligne .

Salle des Fêtes Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 14 73 77

L’événement Bal de la Pêche à Arçay Arçay a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais