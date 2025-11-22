Bal de la Pêche à Arçay Arçay
Bal de la Pêche à Arçay Arçay samedi 22 novembre 2025.
Bal de la Pêche à Arçay
Salle des Fêtes Arçay Vienne
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Jumbalaya
Apéritif (kir)
Plat unique
Fromage
Tarte à la pomme
Organisé par l’Association Gardons la ligne .
Salle des Fêtes Arçay 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 14 73 77
English : Bal de la Pêche à Arçay
German : Bal de la Pêche à Arçay
Italiano :
Espanol : Bal de la Pêche à Arçay
L’événement Bal de la Pêche à Arçay Arçay a été mis à jour le 2025-10-07 par Office de Tourisme du Pays Loudunais