Informations pratiques

Lugan

Bal de la rentrée

Lugan Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Bal de la rentrée intergénérationnel : musique, danse, bonne humeur et partages. Rendez-vous la salle des fêtes de 14 h à 18 h. Sur place, entrée 2 euros l’entrée. Petite restauration sucrée, boissons fraîches et chaudes, tirage d’une tombola. Un moment convivial pour tous les âges. Renseignements 06 19 85 42 94. (Les résidents d’Habitat Inclusif en partenariat avec la disco mobile « Les Jumeaux J’adore » de Aubin et les bénévoles) .

Lugan 12220 Aveyron Occitanie +33 6 19 85 42 94

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English :

L’événement Bal de la rentrée Lugan a été mis à jour le 2026-09-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)