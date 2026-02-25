BAL DE LA SAINT PATRICK Salle des fêtes Générest

BAL DE LA SAINT PATRICK Salle des fêtes Générest samedi 14 mars 2026.

Salle des fêtes GENEREST Générest Hautes-Pyrénées

Bal de la St Patrick le 14 mars avec le podium CROQ NIGHT
Salle des fêtes GENEREST Générest 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 58 31 02  comitegenerest@yahoo.com

St Patrick’s Day Ball on March 14 with the CROQ NIGHT podium

