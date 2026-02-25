BAL DE LA SAINT PATRICK Salle des fêtes Générest

BAL DE LA SAINT PATRICK

Salle des fêtes GENEREST Générest Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Bal de la St Patrick le 14 mars avec le podium CROQ NIGHT

.

Salle des fêtes GENEREST Générest 65150 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 73 58 31 02 comitegenerest@yahoo.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

St Patrick’s Day Ball on March 14 with the CROQ NIGHT podium

L’événement BAL DE LA SAINT PATRICK Générest a été mis à jour le 2026-02-23 par OT de Neste-Barousse|CDT65