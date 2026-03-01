Bal de la Saint-Patrick Saint-Maurice-de-Lignon
Bal de la Saint-Patrick Saint-Maurice-de-Lignon samedi 28 mars 2026.
Bal de la Saint-Patrick
Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Organisé par l’Association Saint-Maurice en Fête, venez fêter dignement la Saint-Patrick dans la joie et la bonne humeur !
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Salle des Fêtes Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes saintmauriceenfete@gmail.com
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English :
Organized by the Association Saint-Maurice en Fête, come and celebrate St Patrick’s Day in style, joy and good humour!
L’événement Bal de la Saint-Patrick Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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