Bal de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre

Bal de la Saint Sylvestre

Salle des fêtes GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 23:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez faire la fête, en compagnie de l’association La Brèche , dans une ambiance conviviale !

Salle des fêtes GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10

English :

Come and celebrate with the La Brèche association, in a convivial atmosphere!

