Bal de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre
Bal de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Gavarnie-Gèdre mercredi 31 décembre 2025.
Bal de la Saint Sylvestre
Salle des fêtes GAVARNIE Gavarnie-Gèdre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 23:30:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Venez faire la fête, en compagnie de l’association La Brèche , dans une ambiance conviviale !
.
Salle des fêtes GAVARNIE Gavarnie-Gèdre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 49 10
English :
Come and celebrate with the La Brèche association, in a convivial atmosphere!
L’événement Bal de la Saint Sylvestre Gavarnie-Gèdre a été mis à jour le 2025-11-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65