BAL DE LA SAINT-VALENTIN Albaret-Sainte-Marie samedi 14 février 2026.
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 21:00:00
fin : 2026-02-14
Date(s) :
2026-02-14
Soirée animée par l’Orchestre Véronique Pomies
Accordéon, musette, tout est réuni pour une soirée inoubliable !
Organisé par le Comité des Fêtes de La Garde.
Venez danser avec l’Orchestre Diego Gatte.
Avec Francis Burtschy à la cabrette pour une ambiance 100 % festive !
Une soirée inoubliable vous attend, organisée par le Comité des Fêtes de La Garde. .
Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie +33 6 31 24 39 48
English :
Véronique Pomies orchestra performs
Accordion, musette, everything you need for an unforgettable evening!
Organized by the Comité des Fêtes de La Garde.
L’événement BAL DE LA SAINT-VALENTIN Albaret-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-01-07 par 48-OT Margeride en Gévaudan