BAL DE LA SAINT-VALENTIN

Albaret-Sainte-Marie Lozère

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14

Soirée animée par l’Orchestre Véronique Pomies

Accordéon, musette, tout est réuni pour une soirée inoubliable !

Organisé par le Comité des Fêtes de La Garde.

Albaret-Sainte-Marie 48200 Lozère Occitanie +33 6 31 24 39 48

English :

Véronique Pomies orchestra performs

Accordion, musette, everything you need for an unforgettable evening!

Organized by the Comité des Fêtes de La Garde.

