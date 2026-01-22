Bal de la Saint Valentin rue Paul Mairat Angoulême
Bal de la Saint Valentin rue Paul Mairat Angoulême mercredi 11 février 2026.
Bal de la Saint Valentin
rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-11 14:30:00
fin : 2026-02-11 19:30:00
Date(s) :
2026-02-11
Le Comité des fêtes d’Angoulême vous accueille pour le bal de la Saint Valentin qui sera animé par l’orchestre de Pierre François Duqueyrois.
.
rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 84 50 gerard.france@cegetel.net
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Comité des fêtes d’Angoulême welcomes you to the St Valentine’s Day Ball, hosted by Pierre François Duqueyrois’ orchestra.
L’événement Bal de la Saint Valentin Angoulême a été mis à jour le 2026-01-22 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême