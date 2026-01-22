Bal de la Saint Valentin rue Paul Mairat Angoulême

Bal de la Saint Valentin

rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2026-02-11 14:30:00

fin : 2026-02-11 19:30:00

Date(s) :

2026-02-11

Le Comité des fêtes d’Angoulême vous accueille pour le bal de la Saint Valentin qui sera animé par l’orchestre de Pierre François Duqueyrois.

rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 32 84 50 gerard.france@cegetel.net

English :

The Comité des fêtes d’Angoulême welcomes you to the St Valentine’s Day Ball, hosted by Pierre François Duqueyrois’ orchestra.

