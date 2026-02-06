Bal de la Saint-Valentin route de Soudeilles Égletons

Bal de la Saint-Valentin

route de Soudeilles Salle du Château Robert Égletons Corrèze

Tarif : 6 – 6 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Bal de la Saint-Valentin. .

route de Soudeilles Salle du Château Robert Égletons 19300 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 25 06 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bal de la Saint-Valentin

L’événement Bal de la Saint-Valentin Égletons a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de tourisme Ventadour Egletons Monédières