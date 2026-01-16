Bal de la Saint-Valentin Place Porte Coucou Salon-de-Provence

Bal de la Saint-Valentin

Samedi 14 février 2026 à partir de 21h. Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 21:00:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Le Bal de la Saint-Val revient au Portail Coucou avec un concert explosif de PAMBELE et des surprises !!!Amoureux

Pour venir danser à deux, ou pas



Pambelé, est composé de 7 musicien·nes qui explorent les connexions entre les musiques dites traditionnelles de la Caraïbe colombienne et les influences sonores Psychées occidentales.



Leurs membres ont collaboré ou collaborent dans des projets artistiques tels que David Walters, Joao Selva, Bigre Big Band, Electric Mamba, The Bongo Hop, Bruno Patchworks ou encore avec des artistes de renom international comme, Ricky Martin, Luis Miguel, Totó La Momposina, Nidia Góngora ou Juan Luis Guerra.



En faisant partie active de la scène musicale nationale émergente, ils nourrissent leurs connaissances et amplifient leurs réseaux de collaboration avec de nombreux acteurs du secteur culturel en France autant qu’à l’étranger.



Le combo se construit ainsi avec une multi culturalité propre aux voyages et aux rencontres, pour créer un terrain de jeu à multiples empreintes humaines et artistiques.



Ils proposent dans ce premier Opus, une nouvelle lecture des pérégrinations sonores Transatlantiques en accordant les éléments propres de la culture rock, punk et pop à la culture Afro-caribéenne.



Pambelé assume une proposition musicale métissée et plurielle, synchrétique, se dédouanant des diktats commerciaux et en restant toujours fidèles à leur motivation première entretenir ce lien indéfectible entre la danse et la transe, entre le naturel et le sauvage, qui nous propulse dans un univers sonore profond et puissant.



Entrée 15€ .

Place Porte Coucou 160 Boulevard Lamartine Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Bal de la Saint-Val returns to the Portail Coucou with an explosive concert by PAMBELE and lots of surprises!!!!

