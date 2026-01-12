Bal de la Saint Valentin Thilay
Bal de la Saint Valentin Thilay samedi 14 février 2026.
Bal de la Saint Valentin
Salle des fêtes Thilay Ardennes
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
menu -12 ans
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14
2026-02-14
Inscription jusqu’au 9 févrierTombola, magnum de champagne, massage institut Bonne Mine
Salle des fêtes Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 6 08 65 40 40
English :
Registration until February 9Tombola, magnum of champagne, Bonne Mine institute massage
