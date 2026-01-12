Bal de la Saint Valentin Thilay

Bal de la Saint Valentin Thilay samedi 14 février 2026.

Salle des fêtes Thilay Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif
menu -12 ans

Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-14

2026-02-14

Inscription jusqu’au 9 févrierTombola, magnum de champagne, massage institut Bonne Mine
Salle des fêtes Thilay 08800 Ardennes Grand Est +33 6 08 65 40 40 

