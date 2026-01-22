Bal de la Saint Valentin Villemandeur
Bal de la Saint Valentin Villemandeur dimanche 8 février 2026.
Bal de la Saint Valentin
Rue de la Surandière Villemandeur Loiret
Bal de la saint valentin
Organisé par le comité des fêtes de Villemandeur, avec l’orchestre d’Ysoline Trichot. 15 .
Rue de la Surandière Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 36 82 83
English :
Valentine’s Day Ball
