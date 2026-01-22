Bal de la Saint Valentin Villemandeur

Bal de la Saint Valentin

Bal de la saint valentin

Organisé par le comité des fêtes de Villemandeur, avec l’orchestre d’Ysoline Trichot. 15 .

Rue de la Surandière Villemandeur 45700 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 36 82 83

English :

Valentine’s Day Ball

