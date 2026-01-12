Bal de la Saint-Vincent Gymnase Ligny-le-Châtel

Bal de la Saint-Vincent

Tarif : 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Bal de la 55ème Saint-Vincent du Chablisien à Ligny-le-Châtel, ouvert à tous ! .

Gymnase Allée du Gymnase Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

