Bal de la Saint-Vincent Gymnase Ligny-le-Châtel

Bal de la Saint-Vincent
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-02-07 20:00:00
fin : 2026-02-07
2026-02-07
Bal de la 55ème Saint-Vincent du Chablisien à Ligny-le-Châtel, ouvert à tous ! .
Gymnase Allée du Gymnase Ligny-le-Châtel 89144 Yonne Bourgogne-Franche-Comté
