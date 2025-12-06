Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal de la Sainte Barbe Bonnat samedi 6 décembre 2025.

Salle des Fêtes Bonnat Creuse

Bal des Pompiers de Bonnat
Samedi 6 Décembre
Salle des Fêtes

–> Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bonnat   .

Salle des Fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine   amicalespbonnat@gmail.com

