Bal de la Sainte Barbe Bonnat
Bal de la Sainte Barbe Bonnat samedi 6 décembre 2025.
Bal de la Sainte Barbe
Salle des Fêtes Bonnat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Bal des Pompiers de Bonnat
Samedi 6 Décembre
Salle des Fêtes
–> Amicale des Sapeurs-Pompiers de Bonnat .
Salle des Fêtes Bonnat 23220 Creuse Nouvelle-Aquitaine amicalespbonnat@gmail.com
English : Bal de la Sainte Barbe
German : Bal de la Sainte Barbe
Italiano :
Espanol : Bal de la Sainte Barbe
L’événement Bal de la Sainte Barbe Bonnat a été mis à jour le 2025-04-30 par Portes de la Creuse en Marche