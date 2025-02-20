Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Bal de la Sainte-Barbe Genouillac samedi 13 décembre 2025.

Salle des fêtes Genouillac Creuse

Samedi 13 Décembre
Dès 21h30
Salle des fêtes de GENOUILLAC
animé par un DJ

–> Amicale SP Genouillac   .

Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

