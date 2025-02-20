Bal de la Sainte-Barbe Genouillac

Bal de la Sainte-Barbe

Bal de la Sainte-Barbe

Samedi 13 Décembre

Dès 21h30

Salle des fêtes de GENOUILLAC

animé par un DJ

–> Amicale SP Genouillac .

