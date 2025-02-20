Bal de la Sainte-Barbe Genouillac
Bal de la Sainte-Barbe
Samedi 13 Décembre
Dès 21h30
Salle des fêtes de GENOUILLAC
animé par un DJ
–> Amicale SP Genouillac .
Salle des fêtes Genouillac 23350 Creuse Nouvelle-Aquitaine
