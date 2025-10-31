Bal de la Sainte-Barbe Lourdoueix-Saint-Pierre
Bal de la Sainte-Barbe Lourdoueix-Saint-Pierre samedi 10 janvier 2026.
Bal de la Sainte-Barbe
Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Gratuit
Début : 2026-01-10
Bal de la Sainte barbe
Pompiers de Méasnes
Samedi 10 Janvier
Dès 21h30
Salle des fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre
Animé par Christophe AUBRUN
Entrée gratuite
–> Amicale des SP de Méasnes .
23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine
L’événement Bal de la Sainte-Barbe Lourdoueix-Saint-Pierre a été mis à jour le 2025-10-24 par Portes de la Creuse en Marche