Bal de la Sainte-Barbe Lourdoueix-Saint-Pierre

Bal de la Sainte-Barbe Lourdoueix-Saint-Pierre samedi 10 janvier 2026.

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-10
fin : 2026-01-10

Date(s) :
2026-01-10

Bal de la Sainte barbe
Pompiers de Méasnes
Samedi 10 Janvier
Dès 21h30
Salle des fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre
Animé par Christophe AUBRUN
Entrée gratuite

–> Amicale des SP de Méasnes   .

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine  

