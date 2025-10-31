Bal de la Sainte-Barbe Lourdoueix-Saint-Pierre

Bal de la Sainte-Barbe

Bal de la Sainte barbe

Pompiers de Méasnes

Samedi 10 Janvier

Dès 21h30

Salle des fêtes de Lourdoueix-Saint-Pierre

Animé par Christophe AUBRUN

Entrée gratuite

–> Amicale des SP de Méasnes .

Salle des fêtes Lourdoueix-Saint-Pierre 23360 Creuse Nouvelle-Aquitaine

