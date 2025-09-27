BAL DE LA SAINTE THÈCLE Rocles

BAL DE LA SAINTE THÈCLE Rocles samedi 27 septembre 2025.

BAL DE LA SAINTE THÈCLE

Rocles Lozère

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

A l’occasion de la fête de la Sainte Patronne du village de Rocles Sainte Thècle, le foyer rural vous propose de terminer cette journée avec une soirée disco animée par DJ Olive.

Venez vibrer au rythme de la musique et partager un moment magique !

Restauration et buvette sur place.

Rocles 48300 Lozère Occitanie

English :

To mark the feast of the village’s patron saint, Sainte Thècle, the Foyer Rural invites you to round off the day with a disco party hosted by DJ Olive.

Come and vibrate to the rhythm of the music and share a magical moment!

Catering and refreshments on site.

German :

Anlässlich des Festes der Schutzpatronin des Dorfes Rocles: Sainte Thècle, schlägt Ihnen das Foyer rural vor, diesen Tag mit einem von DJ Olive moderierten Discoabend abzuschließen.

Kommen Sie, um im Rhythmus der Musik zu vibrieren und einen magischen Moment zu teilen!

Essen und Trinken vor Ort.

Italiano :

Per celebrare la festa della patrona del villaggio, Sainte Thècle, il Foyer Rural organizza una serata disco con DJ Olive.

Venite a godervi la musica e a condividere un momento magico!

Catering e rinfreschi in loco.

Espanol :

Para celebrar la fiesta de la patrona del pueblo, Sainte Thècle, el Foyer Rural organiza una noche de discoteca con DJ Olive.

Venga a disfrutar de la música y a compartir un momento mágico

Catering y refrescos in situ.

